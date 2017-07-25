 مؤسس فيس بوك : نجاحي جاء حظاً - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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مؤسس فيس بوك : نجاحي جاء حظاً

مؤسس فيس بوك : نجاحي جاء حظاً
نورة الشهري(صدى):

قال مؤسس فيسبوك ” مارك زوكربيرج ” ، ” 33 عاما ” الذي تصل ثروته إلى حوالي 70 مليار دولار بأن نجاحه جاء حظا.
وأضاف زوكربيرج أنه يريد حصول الجميع على فرصة كي يصبحوا رواد أعمال ويحدثوا فارقا في مجتمعاتهم وعلى مستوى العالم.
واعترف مؤسس ” فيسبوك ” أيضاً بأن أحد الأسباب التي جعلته قادرا على تحقيق النجاح أنه نشأ وهو مؤم ن من الناحية المالية.
وأمتدح ” زوكربيرج ” شبكات التواصل الاجتماعي، مشددا على أنها منحت الجميع حرية التعبير لتجربة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 1 ساعة

اصلا هو سرقة الفكرة من زميله…كان مارك مبرمج كمبيوتر وطلب منه زميله مساعدة في تحديث موقعه الالكتروني لكي يستطيع الاخرون المشاركة بكتابة ارائهم ولكن مارك وبعد فترة من العمل مع زميله طرح الموقع على انه مشروعه هو.

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