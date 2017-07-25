عضو بالشورى يطالب بإبقاء بدلات العسكريين بعد التقاعد - صحيفة صدى الالكترونية

عضو بالشورى يطالب بإبقاء بدلات العسكريين بعد التقاعد
طالب عضو مجلس الشورى، اللواء عبدالهادي العمري، بإبقاء بدلات العسكريين (ضباط الصف والجنود) على ما هي عليه إلى ما بعد تقاعدهم، ليستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم ومتطلبات أسرهم.
وأكد أن العسكريين هم الكادحون الأسوأ حظاً بعد تقاعدهم، مشيرا إلى أن رواتبهم تتناقص بشكل مفاجئ لا يمكن احتماله عند التقاعد، فيصبح راتب الجندي في حدود 3 أو 4 آلاف عند التقاعد بدلاً من 9 إلى 10 آلاف تقريباً أثناء الخدمة.
وأوصح أن رواتب العسكريين تختلف عن سلم رواتب المدنيين، حيث تكون معظم رواتبهم عبارة عن بدلات، وعندما تُسحب البدلات عند التقاعد يصبح الراتب لا يكفي لسد حاجتهم الأساسية.
وقال العمري إن الجندي يكون مشغولاً طوال مدة خدمته بواجباته العسكرية، ولا يستطيع القيام بأي عمل تجاري يحسن من دخله، إضافة إلى أن عائلاتهم يكون عددها أكبر عند التقاعد ولا يستطيعون الصرف عليهم براتب لا يزيد على 4 آلاف ريال وبما يقل عن ذلك.
محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1697 ] نشر منذ 4 ساعات
يستاهلون والله
خصوصا المرابطين بالحد الجنوبي
الله يكون بعونهم
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9575 ] نشر منذ 3 ساعات
لازم الله
ينظرون لرجال الامن نظره خاصه
ياليت ينطبق هالقرار
جدة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يسخر لهم ولاة الامر وينظرون بتقاعدهم و يعوضون خيـــر بكل شي
لانهم خط الدفاع الاول للدين والوطن بعد الله سبحانه الله يرزقهم ويبارك فيهم…
العسكري أخوي وعمي وابن عمي وصديقي .
وهم خط الدفاع ويستاهلون كل خير .
الله يرزقنا واياهم وكل مواطن سعودي شريف من فضله وبركاته.
اللهم امين يارب العالمين
نـــــ%ــــــ%ـــــــوافــــ%ـــــــ[ عدد التعليقات: 1701 ] نشر منذ 3 ساعات
ايه والله يالييت يثبتوون البدلات … لكن ما اظن يطبقوونها دام في الشورى ناس مايهمهم الا مصلحتهم والمواطن اخر اهتمامهم ….
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 3 ساعات
هين هو هذا الخبر ولاعاد تسمع عنه شي نسينا المطالبه برفع حد التقاعد لاربعه الاف ريال وين لاحس ولاخبر
معلم[ عدد التعليقات: 953 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يزيدهم من فضله .. أبناء البلد يستاهلون كل خير .
محايد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل الناس تغيرت رواتبهم الا المتقاعدين العسكريين
والله رواتبهم ماتكفي
ايجار شقه ومقاضي بيت ومصروف لمدة عشر ايام في الشهر
الله يزيدهم من خيره
والحكومه ان شاء الله تنظر في وضعهم