فريق طبي بمستشفى الملك فهد في جدة يستخرج 100 حصوة من مثانة سبعيني - صحيفة صدى الالكترونية

فريق طبي بمستشفى الملك فهد في جدة يستخرج 100 حصوة من مثانة سبعيني
استخرج فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة، بقيادة الدكتور أيمن السليماني استشاري جراحة المسالك البولية، 100 حصوة بالمثانة البولية لمريض يبلغ من العمر 70 عامًا تقريبًا.
وقال الدكتور السليماني، إن المريض كان يعاني من احتباس البول، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية تم تأكيد وجود حصوات متعددة بالمثانة البولية بجانب تضخم في البروستاتا بشكل ملحوظ، وعلى الفور تم تجهيز وتهيئة المريض لإجراء العملية.
وأشار إلى أنه تم استخراج الحصوات والتي كان عددها 100 حصوة مختلفة الأحجام؛ حيث بلغ حجم أكبر الحصوات 1 سم، مؤكدًا أن حجم البروستاتا كان متضخمًا جدًّا؛ حيث بلغ وزنها 135 جرامًا، ويتمتع المريض الآن بحالة صحية جيدة ومستقرة.
abdul[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 3 ساعات
١٠٠ حصوة بالكمال والتمام ؟ تصلح ليجعل منها مسبحة .
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8646 ] نشر منذ 3 ساعات
😷😷😷😷😷😷😷😷😷
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحمد لله على سلامته .