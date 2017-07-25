سائق شاحنة تكساس ينتظر الإعدام بتهمة نقل مهاجرين - صحيفة صدى الالكترونية

تكساس(صدى):

اتهمت السلطات الأمريكية، أمس الإثنين، سائق شاحنة عثر عليها متوقفة في تكساس مكدسة بالمهاجرين، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 10 وبرزت تفاصيل جديدة حول معاناتهم، بنقل مقيمين غير شرعيين.

وينتظر جيمس ماثيو برادلي جونيور،- 60 عاما-، سائق الشاحنة، عقوبة السجن مدى الحياة ويمكن أن تصل إلى الإعدام.

واستند المدعون في اتهامهم على مقابلات أجراها المحققون مع الناجين الذين سردوا وقائع رحلة صعبة، حيث كان نحو 200 شخص مكدسين في مقطورة بنظام تبريد معطل ونظام تهوئة غير فعال، مسافرين في أوج حرارة الصيف في تكساس.وواجه البعض صعوبة في التنفس فيما أغمي على آخرين، بحسب السلطات.

وقال أحد المهاجرين إن جزءاً من رحلته كان على ما يبدو تحت حماية كارتل زيتاس القوي في المكسيك.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 10 قتلى بعد وفاة أحد الضحايا في المستشفى. ولا يزال العشرات في المستشفيات يتلقون العلاج من ضربات الشمس والتجفاف.

ولم تكشف السلطات عن كافة جنسيات الضحايا وأسمائهم، بانتظار إبلاغ أهاليهم، لكن عدداً منهم يحملون الجنسية المكسيكية والجواتيمالية، بحسب تقارير.

وعثر على المهاجرين في مقطورة شاحنة في ساعة مبكرة الأحد في سان أنطونيو بولاية تكساس، على بعد مسافة ساعتين بالسيارة عن الحدود الأمريكية المكسيكية عندما اقترب أحدهم من موظف في متجر وولمارت طالباً الماء.