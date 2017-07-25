إنطلاق أولى رحلات قطار الحرمين التجريبية اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تنطلق اليوم الثلاثاء، أولى رحلات قطار الحرمين، التجريبية بين المحطة الرئيسية بمحافظة جدة إلى المدينة المنورة.

ومن المقرر أن يشارك بالرحلة عدد من المسؤولين بوزارة النقل ومسؤولي منطقة مكة المكرمة، لاستعراض الاستعدادات الفنية والخدمات ومراحل المشروع، ويتضمن جدول الرحلة زيارة مبنى التحكم والسيطرة الاحتياطي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ثم التوجه إلى المدينة المنورة والعودة لمدينة جدة مرة أخرى.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين هو خط حديدي مزدوج بطول 450 كيلو متراً ويشمل 35 قطاراً مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنشئ ليخدم نحو 60 مليون راكب سنوياً معظمهم من الحجاج والمعتمرين الزوار، بجانب المواطنين والمقيمين، ومن المقرر تشغيل القطار رسميًا بداية 2018.