القبض على معارض فيتنامي بتهمة محاولة قلب نظام الحكم - صحيفة صدى الالكترونية

هانوي(صدى):

ألقت الشرطة في إقليم بوسط فيتنام القبض على ناشط لاتهامه بمحاولة الإطاحة بحكومة الشعب،، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في قمع المعارضين، وذلك بحسب ما قالته وسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة ” فيتنام نيوز ” عن الشرطة (في نجهي آن) القول إنها ألقت القبض على “ لي دينه لونج ” أمس الإثنين لقيامه بأنشطة تهدف للإطاحة بحكومة الشعب.

وأضافت الشرطة أن لونج غالباً ما يقوم بأنشطة تهدف للإطاحة بالحكومة والتسبب في اضطراب اجتماعي.

ويعرف لونج،-52 عاما-، بأنشطته التي تحتج على أعمال الصين في بحر الصين الجنوبي ودعمه لحقوق الإنسان وانتقاده لرد فعل الحكومة الفيتنامية على كارثة التسرب الكيميائي في مصنع فورموسا ها تيه ستيل العام الماضي.

وقال لونج على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” إنه تعرض لمضايقات من جانب السلطات المحلية لبعض الوقت، وإذا ثبتت إدانة لونغ، قد يواجه عقوبة الإعدام وفقاً للقانون الفيتنامي.