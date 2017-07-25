الصين تنشر قواتها على الحدود مع كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

الصين تنشر قواتها على الحدود مع كوريا الشمالية
تستعد الصين تستعد لأزمة محتملة مع كوريا الشمالية، وذلك بتعزيز دفاعاتها على طول حدودهما المشتركة، بما يتضمن إقامة جسر حدودي جديد، وبناء غرف محصنة للمدنيين، وفق ” وول ستريت جورنال “.
وتعزز الصين دفاعاتها على طول الحدود مع كوريا الشمالية منذ أول تجربة نووية أجرتها بيونغ يانغ في 2006، بما في ذلك بناء سياج على امتداد أجزاء من الحدود وتكثيف الدوريات.
وأضاف التقرير نقلاً عن مواقع عسكرية وحكومية صينية وخبراء صينيين وأجانب أن الصين أعادت نشر قوات عسكرية في شمال شرق البلاد.
وقالت الحكومة الصينية مراراً إن قضية كوريا الشمالية لا يمكن حلها عسكريا، والصين في خضم برنامج موسع لإعادة تنظيم وتحديث الجيش.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 4 ساعات
كلا ليست أزمة محتملة مع كوريا الشمالية وانما الصين تستعد لتأمين الحدود شمال شرق البلاد لمواجهة النظام الصاروخى الامريكى الجديد وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترًا متزايدًا منذ التجربة النووية الرابعة التي أجرتها كوريا الشمالية في السادس من يناير الماضي ثم إطلاقها صاروخًا بالستيًا في السابع من فبراير الماضي في خطوة اعتبرت تجربة على صاروخ بعيد المدى الأمر الذي أثار غضب وقلق كوريا الجنوبية ودخلت أمريكا على خط الأزمة حيث قررت أن ترفع يدها تدريجيًّا عن الشرق الأوسط الملتهب أصلا وتنتقل إلى إشعال منطقة جديدة بالنزاعات فاختارت جنوب شرق آسيا ومنذ أن أعلنت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية في مارس الماضي تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث نشر منظومة «ثاد» في شبه الجزيرة الكورية بهدف حماية كوريا الجنوبية من برنامج جارتها الشمالية النووي والصاروخي ارتفعت حدة الأزمة في هذه المنطقة بشكل يشير إلى بداية حرب باردة جديد، ومنظومة «ثاد» هي عبارة عن منظومة دفاع صاروخية أمريكية متقدمة صممت لإسقاط صواريخ على ارتفاعات عالية نسبيًّا تتراوح ما بين 40 – 150 كلم باستخدام تكنولوجيا الإصابة بهدف التدمير.
حيث ان الدرع الصاروخية الأمريكية تثير أزمة بين الصين وكوريا الجنوبية
الدرع الصاروخية الأمريكية لم تثر غضب بيونج يانج وحدها على المستوى الخارجي بل أثارت حفيظة حليفتها الصينية أيضًا التي رأت في هذه الدرع تهديدًا لأراضيها وسببًا لتفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية حيث تعتبر الصين أن نشر هذه الصواريخ يستهدفها أكثر من استهداف كوريا الشمالية لأن الكوريتين يشتركان في الحدود وليس هناك حاجة لاستخدام منظومة صواريخ ثاد لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية وإنما يكفي إمداد الجنوبيين بالمدفعية أو منظومة صواريخ تتناسب مع قرب المسافة مع جارتها الشمالية لكن أن يتركز التسليح على صواريخ ثاد فالأمر يثير قلق التنين الصيني حول استهداف أراضيه وأمنه القومي.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9575 ] نشر منذ 4 ساعات
لاتحارشون الدبه هذا 😤😤
غير ينسف العالم كله بصواريخه
قاعدته علي وعلى اعدائي
مجنون هذا
سلطان[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 3 ساعات
السياسة وصخه