الصين تنشر قواتها على الحدود مع كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

تستعد الصين تستعد لأزمة محتملة مع كوريا الشمالية، وذلك بتعزيز دفاعاتها على طول حدودهما المشتركة، بما يتضمن إقامة جسر حدودي جديد، وبناء غرف محصنة للمدنيين، وفق ” وول ستريت جورنال “.

وتعزز الصين دفاعاتها على طول الحدود مع كوريا الشمالية منذ أول تجربة نووية أجرتها بيونغ يانغ في 2006، بما في ذلك بناء سياج على امتداد أجزاء من الحدود وتكثيف الدوريات.

وأضاف التقرير نقلاً عن مواقع عسكرية وحكومية صينية وخبراء صينيين وأجانب أن الصين أعادت نشر قوات عسكرية في شمال شرق البلاد.

وقالت الحكومة الصينية مراراً إن قضية كوريا الشمالية لا يمكن حلها عسكريا، والصين في خضم برنامج موسع لإعادة تنظيم وتحديث الجيش.