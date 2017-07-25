الرئيس الفنزويلي يتهم الـ " سي آي إيه " بتدبير مؤامرة للإطاحة به - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أول أمس الإثنين، حكومات أمريكا والمكسيك وكولومبيا بتوضيحات حول تورطها المفترض في مؤامرة تعدها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) للإطاحة به.

وقال مادورو خلال مراسم عسكرية : ” أطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوضيح الكلام الوقح والتدخل من قبل مدير السي آي إيه التي تظن أنها حكومة العالم ”

واتهم مادورو مدير الـ ” سي آي إيه” مايك بومبيو، بالقول إن واشنطن “ متواطئة بشكل مباشر مع المكسيك وكولومبيا لاطاحة حكومة فنزويلا ”.

وويذكر أن فنزويلا تشهد عدة تظاهرات منذ 4 أشهر ضد الرئيس مادورو.