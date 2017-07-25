الرئيس الفنزويلي يتهم الـ " سي آي إيه " بتدبير مؤامرة للإطاحة به - صحيفة صدى الالكترونية

الرئيس الفنزويلي يتهم الـ ” سي آي إيه ” بتدبير مؤامرة للإطاحة به
طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أول أمس الإثنين، حكومات أمريكا والمكسيك وكولومبيا بتوضيحات حول تورطها المفترض في مؤامرة تعدها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) للإطاحة به.
وقال مادورو خلال مراسم عسكرية : ” أطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوضيح الكلام الوقح والتدخل من قبل مدير السي آي إيه التي تظن أنها حكومة العالم ”
واتهم مادورو مدير الـ ” سي آي إيه” مايك بومبيو، بالقول إن واشنطن “ متواطئة بشكل مباشر مع المكسيك وكولومبيا لاطاحة حكومة فنزويلا ”.
وويذكر أن فنزويلا تشهد عدة تظاهرات منذ 4 أشهر ضد الرئيس مادورو.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم كلام صحيح وال CIA تحارب كل من هو أشتراكى بالعالم ونيكولاس مادورو هو زعيم الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي ولمن لا يعرف الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا الإسبانية : Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV الحزب الاشتراكي الموحد هو حزب سياسي اشتراكي في فنزويلا أنشأ على أساس الوحدة بين القوى السياسية والاجتماعية التي تدعم الثورة البوليفارية التي أطلقها الرئيس الراحل هوجو شافيز وهو أكبر حزب يساري في نصف الكرة الغربي لديه ما يقارب من 5.7 مليون عضو واعتبارا من عام 2007 عقد الحزب الاشتراكي الموحد الانتخابات التمهيدية في 2 مايو 2010 للمرشحين لانتخابات الجمعية الوطنية في سبتمبر بقدرة تصويتية بلغت 2568090 الأعضاء المصوتين وهو الحزب الحاكم في فنزويلا يقوده الرئيس الحالي للجمهورية البوليفارية الفنزويلية نيكولاس مادورو وال CIA سوف تفعل المستحيل لا سقاط نيكولاس مادورو والحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا