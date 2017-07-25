مصر تحاكم 144 متهماً اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تصدر محكمة جنايات القاهرة في مصر ، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة 144 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” أحداث مجلس الوزراء ” كما قررت المحكمة السماح لوسائل الإعلام المختلفة لتغطية النطق بالحكم.

حيث أسندت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها، واقتحامها، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.