مقتل وإصابة 38 بينهم أطفال في غارة جوية على ريف دمشق - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

قتل ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، فيما أصيب ثلاثين أخرين ليلاً جراء غارة نفذتها طائرات حربية على بلدة عربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، في أول حصيلة قتلى منذ سريان هدنة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان: ” بتنفيذ طائرة حربية مساء الاثنين غارة بثمانية صواريخ استهدفت وسط مدينة عربين ” في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان الغارة ” تسببت بمقتل ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة على الأقل ” ، مشيراً إلى إصابة ثلاثين شخصاً آخرين بجروح، بعضهم في “حالة حرجة ” ، مشيراً إلى أنه بدأ ظهر السبت تطبيق وقف للأعمال القتالية في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بعد ساعات من إعلان روسيا الاتفاق على آليات لتطبيق هذه الهدنة.

وأضاف: ” هذه أول مرة يسقط فيها قتلى مدنيون منذ بدء اتفاق الهدنة ” موضحاً ان المرصد ” لم يتمكن من تحديد إذا كانت الطائرات التي نفذت الضربات سورية أم روسية ” .