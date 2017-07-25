أستاذ جامعي يصف جون ماكين بـ " مجرم حرب " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وصف أستاذ جامعي في كاليفورنيا يدعى ” جوناثان غراوبارت، السيناتور جون ماكين الذي يعاني من سرطان المخ بأنه ” مجرم حرب ” ، وهو ما واجه ردود فعل عنيفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أستاذ الجامعة المتخصص في العلاقات الدولية والقانون الدولي، على فيسبوك، الجمعة الماضية، في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن إصابة ماكين بسرطان الدماغ: ” أجد نفسي منزعجا من التمنيات الطيبة لجون ماكين بعد إصابته بسرطان الدماغ، وأفكر في السبب “.

وأضاف: ” ماكين مجرم حرب، وأكثر من ذلك، شخص كان على الجانب السياسي يمجد الأفعال المروعة، ويحذر من الأعباء التي تتحملها الدولة في الالتزام بالصحة العامة. وهكذا يموت أو لا، فهو شخصية عامة مزعجة (ليس لدي فكرة عنه على المستوى الشخصي ولا يهمني) “.

واختتم غراوبارت: ” ولكن في نهاية المطاف ما يزعجني هو الرغبة في إرسال هذه التمنيات الطيبة إلى شخص لا أعرفه نهائيا، وهو ما يعزز فكرة أن بعض الأرواح أكثر أهمية من غيرها. هناك الكثير من الناس الذين يعانون من ورم في المخ وماتوا (بما في ذلك والدتي قبل 20 عاما) “.