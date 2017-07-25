بالفيديو.. شبح خادمة من القرن الـ 18 يُثير الذعر داخل قصر تريون - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو مرعب يرصد ظهور شبح لخادمة بملابس تعود للقرن الـ18، وتحمل سلة في يدها ، قام بتوثيقه الشاب دانيل هايد، وصديقته، أثناء زيارتهما لقصر “ تريون ” ، في ولاية كارولينا الشمالية.

و يعتقد دانيل أنَّ الشبح الظاهر فيه يعود للخادمة التي توفيت بعد اندلاع حريق عام 1798 داخل القصر.

بدورها، بيّنت الفتاة، أنهما لم يلاحظا وجود الشبح في الفيديو، إلا بعد أن نشراه عبر حسابهما الخاص على موقع “ فيسبوك ” للتواصل الاجتماعي.