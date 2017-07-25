 بالصور..إنقلاب ناقلة وقود يغلق الطريق العام في الأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 5 ساعات
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بالصور..إنقلاب ناقلة وقود يغلق الطريق العام في الأفلاج

بالصور..إنقلاب ناقلة وقود يغلق الطريق العام في الأفلاج
حمود العنزي(صدى):

انقلبت ناقلة وقود مما تسبب في إغلاق الطريق العام، صباح اليوم، في محافظة الأفلاج.

وكانت الجهات الأمنية قد باشرت صباح اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب ناقلة وقود ” ديزل ” بتقاطع إشارة الجبيلة؛ قامت خلاله الجهات الأمنية بمساندة آليات بلدية الأفلاج، بإغلاق الطريق العام اتجاه الجنوب، وعزل منطقة الحادث بعد تسرُّب كميات كبيرة من الديزل.

وحوّلت حركة سير المسافرين إلى جهة أخرى لحين الانتهاء من الحادث وإزالة خطورته بعد تعديل وضع الناقلة وتنظيف الطريق من تسرّبات الديزل.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11662 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول و لا قوة الا بالله

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