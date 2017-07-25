بالصور.. وقفة تأبينية لضحايا اشتباكات فنزويلا - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

نظم المئات من معارضى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وقفة تأبينية ، أمس الإثنين على ضحايا الاشتباكات التى أودت بحياة 100 شخص منذ أبريل الماضى.

و قام المتظاهرين بوضع أكاليل الزهور على النصب التأبينى للضحايا ، ووضع العلم الفنزويلى على النصب.

وقد أعلنت المعارضة فى فنزويلا، يوم السبت الماضي ، إنها ستنظم إضرابا لمدة يومين هذا الأسبوع ضمن احتجاجات أخرى تهدف إلى الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو لإلغاء انتخابات مثيرة للجدال فى 30 يوليو لاختيار كونجرس جديد وفقاً لرويترز للأنباء .