بالصور.. وقفة تأبينية لضحايا اشتباكات فنزويلا - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. وقفة تأبينية لضحايا اشتباكات فنزويلا
نظم المئات من معارضى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وقفة تأبينية ، أمس الإثنين على ضحايا الاشتباكات التى أودت بحياة 100 شخص منذ أبريل الماضى.
و قام المتظاهرين بوضع أكاليل الزهور على النصب التأبينى للضحايا ، ووضع العلم الفنزويلى على النصب.
وقد أعلنت المعارضة فى فنزويلا، يوم السبت الماضي ، إنها ستنظم إضرابا لمدة يومين هذا الأسبوع ضمن احتجاجات أخرى تهدف إلى الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو لإلغاء انتخابات مثيرة للجدال فى 30 يوليو لاختيار كونجرس جديد وفقاً لرويترز للأنباء .
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