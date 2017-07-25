 مسؤول يمني: قطر تمول وتدعم كل من يعادي المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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مسؤول يمني: قطر تمول وتدعم كل من يعادي المملكة

مسؤول يمني: قطر تمول وتدعم كل من يعادي المملكة
فهمي محمد(صدى):

قال مسؤول يمني رفيع في وزارة الإعلام اليمنية إن سياسات الدوحة تركز في الملف اليمني على دعم أي اتجاهات فاعلة تتبنى منظورا عدائيا تجاه المملكة.
وأوضح وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب أن اتفاق النهج القطري في دعم كل اتجاه عدائي ضد المملكة مع إستراتيجية إيران، وفقًا لـ ” عكاظ ”.
وأكد غلاب أن قطر تدعم وتمول كل من لديهم عداء واضح ضد المملكة، مثل الحوثيين، والناشطين المتطرفين في جماعات فبراير وكان لها علاقات دعم وإسناد للقاعدة، كما أنها حاولت أن تتواصل مع الحراك وتدفعه باتجاهات عدائية ضد المملكة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1697 ] نشر منذ 3 ساعات

شي اكيد
تجدهم يدعمون الاخوان المسلمين والشيعه الموالين لايران
ولاننسى دورهم في أزمة البحرين عندما بدأت المظاهرات

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