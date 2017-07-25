الإطاحة بمزور لوحات السيارات في الجوف - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، من القبض على وافد يزور لوحات السيارات من خلال وضع لواصق ” استكرات ” بلاستيكية شفافة .

وأوضحت إدارة شرطة المرور في منطقة الجوف أن الفرق الميدانية السرية التابعة لها الإطاحة وافد يقوم بتزوير لوحات السيارات بلواصق (استكرات) بلاستيكية شفافة، وذلك عبر وضع عمل كمين له وضبطه متلبساً، ومن ثم جرى إحالته لجهة الاختصاص.