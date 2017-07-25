الكونجرس يعلن قريبا القضاء على شبكات تمويل حزب الله - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تجهز الإدارة الأمريكية لفرض مرحلة جديدة من الحصار المالي على ميليشيات ” حزب الله ” اللبناني وتجفيف مصادر تمويله، في مرحلة ستشكل سابقة في كيفية فرض العقوبات المالية على التنظيم الإرهابي ونشاطه.

حيث شرع أن الأمريكيين بسياسة جديدة لا تقتصر فقط على ضرب المؤسسات الإرهابية، بل تمتد لتطال البيئة الحاضنة والممولة له.