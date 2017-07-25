الكونجرس يعلن قريبا القضاء على شبكات تمويل حزب الله - صحيفة صدى الالكترونية

الكونجرس يعلن قريبا القضاء على شبكات تمويل حزب الله
تجهز الإدارة الأمريكية لفرض مرحلة جديدة من الحصار المالي على ميليشيات ” حزب الله ” اللبناني وتجفيف مصادر تمويله، في مرحلة ستشكل سابقة في كيفية فرض العقوبات المالية على التنظيم الإرهابي ونشاطه.
حيث شرع أن الأمريكيين بسياسة جديدة لا تقتصر فقط على ضرب المؤسسات الإرهابية، بل تمتد لتطال البيئة الحاضنة والممولة له.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 5 ساعات
كيف يتم ذلك ؟؟ خلال الحصار والعقوبات الاقتصادية على أيران لمدة سنوات لم تستطيع أمريكا فرض حصار كامل عليها لعدم تعاون الدول مع أمريكا فكيف تجهز الإدارة الأمريكية لفرض مرحلة جديدة من الحصار المالي على ميليشيات ” حزب الله ” اللبناني وتجفيف مصادر تمويله ؟؟ وهو يستلم الدعم المالى فى شكل نقدا فى لبنان والكل يعلم الان سيطرة أيران على مناطق شاسعة من العراق حتى لبنان مرورا بسوريا والدعم المالى يسلم نقدا لحزب الله فى لبنان
محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1697 ] نشر منذ 5 ساعات
ايران رغم الحصار الا انها مسيطره على العراق وسوريا ولبنان واليمن
ومصادر الدخل الله العالم!؟!
والله غررريبه رغم الحصار الا انهم لم ينهاروا اقتصاديا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11662 ] نشر منذ 4 ساعات
ايران وحزب الات ياتهم الدعم من الاغنياء سنويا واتصور ان هذه الاموال تذهب في حقائب مع اصحابها والحصار الامريكي لن ينجح الا اذا حصل تعاون بين امريكا ودول الخليج في التدقيق على المسافرين بالاموال من هذه الدول