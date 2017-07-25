العثور على إعلامية مقتولة داخل شقتها في بغداد - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

انتاب المجتمع العراقي صدمة حقيقية بعد تأكيد أنباء مقتل المذيعة لقاء سعد، الشهيرة باسم لوليتا، بعِدة طعنات نافذة داخل منزلها.

حيث تداول العراقيون صورة للمذيعة لوليتا وهي مدرجة في دمائها على الأرض داخل منزلها والدماء تملأ ساحة الجريمة.

وكان قد كشف مصدر أمني في العاصمة العراقية بغداد في تصريح صحفي ، عن مقتل مقدمة البرامج الحسناء لقاء سعد لوليتا بعدة طعنات أودت بحياتها، موضحاً أن مقدمة البرامج وجِدَت مقتولة بعدة طعنات في جسدها داخل شقتها في بغداد، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الحادث.

يذكر أن الإعلامية لقاء سعد، أو لوليتا، من سكان العاصمة بغداد ومن مواليد عام 1996 أي تبلغ من العمر 21 عاماً تقريباً.

عملت لقاء سعد، أو لوليتا، كما كانت تحب أن يلقبها العراقيون، خلال مسيرتها القصيرة في العمل الإعلامي على تقديم البرامج التلفزيونية، وتشجيع المبادرات الشبابية والفعاليات المجتمعية، حيث شكل مقتلها صدمة للمعجبين والمتابعين داخل وخارج العراق.

وعملت لوليتا أيضاً كمقدمة برامج في قناة السومرية الفضائية وتحديداً في برنامج (ياسر مان) الذي قُدم في شهر رمضان الماضي.

يذكر أن حادثة مقتل لوليتا جاءت بعد أيام قليلة على مقتل الفنان المسرحي كرار نوشي، حيث اتُهمت ميليشيا العصائب بقتله في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد، وكذلك مقتل عضو هيئة نادي القوة الجوية العقيد بشير فاضل، فضلًا عن عدد من الأطباء الذين وجدوا مغدورين في منازلهم.