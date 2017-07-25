 شرطة الرياض تكشف غموض الاعتداء على وافد وسرقته وتطيح بمرتكبي الجريمة - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 5 ساعات
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شرطة الرياض تكشف غموض الاعتداء على وافد وسرقته وتطيح بمرتكبي الجريمة

شرطة الرياض تكشف غموض الاعتداء على وافد وسرقته وتطيح بمرتكبي الجريمة
سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه عند الساعة 12 من مساء يوم الأحد الموافق 8/10/1438هـ ورد لمركز شرطة الفيصليه و الخالديه بلاغ النقطة الأمنية بمستشفى الإيمان العام عن وصول مصاب من جنسية عربية يفيد عن قيام مجهولين بإقتحام منزله و الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بإستخدام أسلحة بيضاء ، نتج عن ذلك تعرضه لإصابات متعددة وسرقة بطاقات مسبقة الدفع بقيمة ( 400 ألف ريال ) ومبلغ نقدي ( 65 ألف ريال ) عائدة للشركة التي يعمل بها .

و لأهمية البلاغ فقد باشرت الجهات المختصة بشرطة المنطقة كافة الاجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.

و بتوقيق من الله تم تحديد الاشتباه في ثلاثة متهمين اشارت الدلائل الى صلتهم بالحادثة ، وبضبطهم ومناقشتهم اقروا بما نسب اليهم كما ضبط بحوزتهم على عدد من البطائق المسروقه ، و حال عرضهم على المجني عليه استطاع التعرف عليهم من الوهلة الأولى .

تم التحفظ على المتهمين و اشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الإختصاص .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 4 ساعات

بمرأى ومعرفة الأخرين يحتفظون بسياراتهم وبمنازلهم على ما يغري على مهاجمتهم وتعريض حياتهم والأخرين للخطر
وبعد حصول المحذور يا رجال الأمن حصل وحصل …..
ضروري يعاقب المستهتر نتيجة اهماله

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