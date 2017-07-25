استقرار أسعار الذهب متأثرا بصعود الدولار - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

تخلّى الذهب عن مكاسبه مع صعود الدولار الأمريكي بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر بفعل الضبابية السياسية في الولايات المتحدة قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1254.45 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول في السوق الأميركي بعد أن لامس 1258.79 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الثالث والعشرين من يونيو.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 60 سنتاً أو 0.05 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1254.30 دولار للأوقية.

ويراقب المتعاملون الطلب على الذهب في الهند، وهي مستهلك رئيسي للمعدن الأصفر، بعد أن بدأت الحكومة تحصيل ضريبة قدرها 3 بالمئة على الذهب من الأول من يوليو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.02 بالمئة إلى 16.47 دولار للأوقية بعد أن صعد إلى 16.59 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو.

وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 930.40 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الخامس عشر من يونيو عند 940.40 دولارللأوقية.

وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 850.75 دولار للأوقية.