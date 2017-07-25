⁠⁠⁠⁠⁠أول تعليق من ترامب على برنامج مساعدة فصائل المعارضة السورية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البرنامج الأمريكي لمساعدة فصائل المعارضة السورية، ضخم وخطير وغير فعال، لذا اتخذ قرار بوضع حد له.

ويأتي تعليق ترامب بعد 3 أيام على إعلان الجنرال توني توماس، قائد القوات الخاصة الأمريكية، أن بلاده أوقفت العمل بالبرنامج المستمر منذ 4 سنوات.

وأكد توماس أن القرار لم يتخذ لإرضاء روسيا الحليفة الرئيسية للنظام السوري من أجل التوصل معها إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من ست سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد وافق على برنامج المساعدة عام 2013، عندما كانت مختلف الفصائل تبحث عن دعم دولي في نزاعها ضد النظام السوري.