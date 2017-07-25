حرائق غابات مونتانا الأمريكية خارج السيطرة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تواصل السلطات الأمريكية جهودها للسيطرة على حريق مونتانا، الذي يعتبر أكبر حريق غابات تشهده البلاد بعد أن أتى على عشرات الآلاف من الهكتارات وتعذرت السيطرة عليه، ونجم الحريق عن البرق، الاربعاء الماضي، ودمر حتى الان 22 مبنى.

وقالت السلطات إنها اضطرت لإجلاء سكان في شرق ولاية مونتانا الأمريكية التي تشهد حرائق غابات أدت إلى إحراق مبان ومراع في حين أتم رجال الإطفاء تقدما في إخماد حريق ضخم في متنزه يوسيميتي الوطني بكاليفورنيا البارحة الاثـنـيـن.

وأستحضر مركز التنسيق الوطني المشترك بين الوكالات أنه لم يجر احتواء سوى خمسة بالمئة من حريق لودجبول في مونتانا، وهو أكبر حريق غابات في الولايات المتحدة، بعد نشوبه في 226 ألف فدان (91500 هكتار) من الأشجار التي تزرع من أجل أخشابها والشجيرات والمراعي بالقرب من نهر ميزوري.

واضاف تيم إنجراف المتحدث باسم مركز قيادة مكافحة الحرائق، إن215 رجل إطفاء اضطروا للاعتماد على الجرافات وغيرها من الآلات لفتح ممرات في الغابات المشتعلة في مسعى لوقف تفوق الحرائق في ظل عدم قدرة المياه وحدها على إخماد ألسنة اللهب التي نجمت عن سطوع درجات الحرارة ونقص الأمطار وشدة الرياح.