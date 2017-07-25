مطعم كبدة داخل غرفة عمليات يُديرة أطباء في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أثار الإعلان عن أفتتاح مطعم كبدة في مدينة دمنهور في مصر الخميس المقبل، جدلا كبيرا على مواقع التوصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض إساءة لمهنة الطب، بينما أيده البعض الآخر، معتبرين أن من حق هؤلاء #الأطباء عمل مشروع لهم بجانب عملهم.

المطعم المقام على مساحة 215 مترا مربعا ومجهزا على أعلى مستوى تمتلكه مجموعة من الأطباء الشبان في كافة التخصصات، ويقومون بإدارته وفق جدول للمناوبات، بينهم بعد انتهاء عملهم في المستشفيات، والمثير للدهشة أن العاملين فيه يرتدون الزي الخاص بالأطباء داخل غرف العمليات، إمعانا في النظافة ويقوم بعض الأطباء المشاركين في ملكيته بالتسويق له والتعاقد مع هيئات ومؤسسات للحصول على وجبات الكبدة منهم.