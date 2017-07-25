بالفيديو..أشهر بائع لوز في الأحساء يكشف أسهل طريقة لجذب الزبائن - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

يعتمد بائع اللوز والخضراوات والفواكه في محافظة الأحساء، محمد الزامل، المعروف بأسلوبه الخاص في التسويق لبضاعته، على خلق علاقة مع الزبائن عبر الكلمة الطيبة، وهو ما جعله يحقق شهرة عالية.

وقال الزامل، إنه قادر على جعل الزبائن يتجاوبون معه ويشترون منه ويحترمونه، مهما كانت طريقة تعاملهم معه في أول الأمر، مشيرا إلى أنه بدأ في بيع اللوز والفواكه والخضراوات منذ صغره مع والده، واكتسب منه الخبرة في العمل، واستمر في بيع بضاعته في الشارع حتى منعته البلدية، فتعاطف معه كثير من الناس، من بينهم رجل الأعمال يزيد الراجحي الذي عرض عليه أن يوفر له أفضل محل في الأحساء ليبيع من خلاله، وفق ” العربية “.

وأضاف أن الإدارة المسؤولة من أسواق القرية في الأحساء منحته مكاناً لمزاولة عمله داخل السوق، لافتاً إلى أنه يبحث عن المزارع صباحاً ويشتري منهم البضاعة الجيدة النظيفة، كي يكسب ثقة الزبائن وحبهم، مبيناً أن كثيراً من الناس يأتون إليه ويصورون معه فيديوهات وينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من شهرته، وأكسبه زبائن من خارج المملكة.

