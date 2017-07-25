بالصور..وفاة مواطن في حادث مروري على طريق " الجوف- القريات " - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

لقى مواطن مصرعه في حادث مروري على طريق الدولي ” الجوف – القريات ” ، وانتقلت فرق دوريات المرور، و الهلال الأحمر والدفاع المدني، لمباشرة الحادث، وتم نقل المصابين إلى اسعاف مستشفى أبو عجرم العام بإصابات متفرقة.

وقال مساعد مدير إدارة منطقة الجوف العقيد نهار عبدالمحسن العنزي، إنهُ في تمام الساعة 7,30 من مساء اليوم الإثنين الموافق 1438/11/1ه، ورد لغرفة العمليات بلاغ عن وقوع حادث سير على طريق الجوف القريات، بالقرب من مركز أبو عجرم، وعلى الفور تم انتقال فرق دوريات المرور للموقع وتبين أن الحادث عبارة عن انقلاب مركبة خصوصية بعد ارتطامها بالسياج الخرساني المقسم للطريق ” الجزيرة الوسطية ” ونتج عنه وفاة المرافق وإصابة قائد المركبة ومرافقة بإصابات متفرقة نقلوا على إثرها إلى مستشفى ابو عجرم العام، بواسطة الهلال الأحمر.

وبين العنزي، أن أسباب الحادث ناتجه عن انفجار إحدى الاطارات وانحرافها عن مسارها وارتطامها بالسياج الخرساني.