" ماكين " يشارك في إلغاء أوباماكير رغم إصابته - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال السيناتور الأمريكي، جون ماكين، مساء أمس الاثنين أنه وعلى الرغم من تشخيص إصابته بسرطان في المخ الأسبوع الماضي ، سيشارك اليوم الثلاثاء في جلسة التصويت على إلغاء نظام أوباماكير للرعاية الصحية في مجلس الشيوخ حيث لا يتمتع الجمهوريون إلا بأكثرية 52 مقعدا من أصل 100.

وأوضح مكتب ماكين في بيان إن السيناتوربفارغ الصبر العودة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لمواصلة عمله على قوانين مهمة، ومن بينها إصلاح نظام الرعاية الصحية وقانون تفويض الدفاع الوطني والعقوبات الجديدة على روسيا وايران وكوريا الشمالية .