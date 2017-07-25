أسعار النفط ترتفع مدفوعة بجهود " أوبك " - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بتفاؤل المستثمرين إزاء جهود ” أوبك ” وقدرتها على تحقيق التوازن بالسوق، بعد تعهدات بكبح صادرات السعودية ووضع سقف لإنتاج نيجيريا، تزامنًا مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.55% إلى 48.87 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام ” نايمكس ” الأمريكي بنسبة 0.60% إلى 46.61 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 93.82 نقطة، وعادة ما يشكل هبوط الدولار دعمًا لأسعار النفط.

من جانبها وافقت نيجيريا على وضع حد أقصى لإنتاجها النفطي بحيث لا يتجاوز مستقبلًا 1.8 مليون برميل يوميًا.