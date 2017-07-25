 أسعار النفط ترتفع مدفوعة بجهود " أوبك " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 25

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. أسعار النفط ترتفع مدفوعة بجهود ” أوبك “

أسعار النفط ترتفع مدفوعة بجهود ” أوبك “

أسعار النفط ترتفع مدفوعة بجهود ” أوبك “
عواصم عالمية(صدى):

ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بتفاؤل المستثمرين إزاء جهود ” أوبك ” وقدرتها على تحقيق التوازن بالسوق، بعد تعهدات بكبح صادرات السعودية ووضع سقف لإنتاج نيجيريا، تزامنًا مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.55% إلى 48.87 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام ” نايمكس ” الأمريكي بنسبة 0.60% إلى 46.61 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 93.82 نقطة، وعادة ما يشكل هبوط الدولار دعمًا لأسعار النفط.
من جانبها وافقت نيجيريا على وضع حد أقصى لإنتاجها النفطي بحيث لا يتجاوز مستقبلًا 1.8 مليون برميل يوميًا.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *