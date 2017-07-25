الدولار يستقر بالقرب من أدني مستوى - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استقر الدولار خلال تداولات اليوم برغم من عودة المخاوف بشأن الاقتصاد والسياسة الأمريكية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي غدا، وسوف يكون التركيز على أي تلميحات حول إمكانية رفعه أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وأيضا حول متى سيبدأ في تقليص حيازاته من السندات.

وقد أثرت التحقيقات الجارية حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من قبل الكونجرس والمحامي الخاص لوزارة العدل، فضلا عن ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية وتراجع توقعات التضخم، على الدولار خلال هذا الشهر حيث وصل إلى أدنى مستوى له في 13 شهرا عند 93.823.

وتراجع مؤشر الدولار هامشيا بنسبة 0.08% إلى 93.902، وانخفض الدولار أمام اليورو هامشيا بنسبة 0.04% إلى 1.1647، بينما ارتفع أمام الإسترليني هامشيا بنسبة 0.04% إلى 1.3023، كما تراجع أمام الين هامشيا بنسبة 0.07% إلى 111.02 في تمام الساعة 10:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.