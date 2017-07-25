طفلة تُثير أهتمام الصحف العالمية وتكشف تعرضها للاغتصاب 180 مرة من الدواعش - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

روت طفلة إيزيدية تبلغ من العمر 14 عاماً ، خلال تصريحات اعلامية ، تفاصيل تعرضها للاغتصاب أكثر من 180 مرة، خلال اختطافها من قبل مقاتلي تنظيم داعش في العراق، حيث قالت إنها أمضت في الأسر لديهم ستة شهور، وخلال هذه الشهور الستة كانت تتعرض في كل يوم لعملية اغتصاب نفذها المقاتلون الدواعش.

وتداول العديد من وسائل الإعلام الغربية قصة الفتاة التي تُدعى إخلاص، والتي كانت تبلغ من العمر 14 عاما عندما حاولت الهروب من مقاتلي التنظيم عبر تسلق جبال سنجار في شمال العراق بمفردها، إلا أنها وقعت ضحية الأسر لدى مقاتلي التنظيم ولم تتمكن من الهرب، لتظل كــ ” جارية ” لديهم مدة ستة أشهر تعرضت خلالها لعملية اغتصاب واحدة يومياً، أي أنها تعرضت للاغتصاب 180 مرة قبل أن تفلت من أيدي مقاتلي التنظيم.