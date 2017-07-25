أردوغان لم يطرح أي مبادرة لحل أزمة قطر خلال زيارة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

ذكرت مصادر صحفية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يطرح أي مبادرات أو دور للوساطة في حل الأزمة الخليجية الراهنة خلال لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “يحفظة الله ” في جدة أول من أمس .

وأوضحت المصادر ” حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ” ، أن الزعيمين ناقشا الأزمة القطرية، لكن الرئيس أردوغان لم يطرح أي مقترحات أو مبادرة، وإنما أكد وحدة دول الخليج وأهميتها في هذا التوقيت بالذات، وأهمية حل المشاكل عبر الحوار، ودعمه المطلق للوساطة الكويتية ، ولم يكن هناك مقترحات أو وساطة من الجانب التركي. وعبر الرئيس عن أمله في حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وعبر الحوار .

ويذكر أن تركيا تدعم قطر بشدة في الخلاف الدبلوماسي القائم. وبعد قرار الدول الأربع بمقاطعة قطر، صادق البرلمان التركي على مشروع قانون للتعاون في مجال التدريب العسكري والأمني مع قطر، أرسل بموجبه قوات إلى قطر.