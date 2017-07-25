فتاة تعلن ارتباطها بصديقتها " المثلية " ووالدها يهنئها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت فتاة مصرية تدعى ” داليا الفغال ” ، أن والدها هنأها لارتباطها بفتاة، مما أثار جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .

ونشرت الفغال صورة لها مع صديقتها المرتبطة بها معلقة: ” مكنتش مصدقة إني هيجي اليوم وبابا يباركلي على علاقتي بواحدة، ويكلمني في التليفون علشان يقولي بتمنالك توفيق وسعادة “.

وتباينت ردود الأفعال بين مهنئ لها، ومعارض لذلك التصرف المخالف للفطرة الإنسانية، ومن أبرز التعليقات، ” في حالة تبنيهما لطفل، من سيلعب دور الأم، ومن سيكون الأب ” ، و ” مصيركم جهنم يا أحفاد قوم لوط ” ، و ” أبوها ده راجل غريب “.