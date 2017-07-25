فتاة تعلن ارتباطها بصديقتها " المثلية " ووالدها يهنئها - صحيفة صدى الالكترونية

فتاة تعلن ارتباطها بصديقتها ” المثلية ” ووالدها يهنئها
أعلنت فتاة مصرية تدعى ” داليا الفغال ” ، أن والدها هنأها لارتباطها بفتاة، مما أثار جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .
ونشرت الفغال صورة لها مع صديقتها المرتبطة بها معلقة: ” مكنتش مصدقة إني هيجي اليوم وبابا يباركلي على علاقتي بواحدة، ويكلمني في التليفون علشان يقولي بتمنالك توفيق وسعادة “.
وتباينت ردود الأفعال بين مهنئ لها، ومعارض لذلك التصرف المخالف للفطرة الإنسانية، ومن أبرز التعليقات، ” في حالة تبنيهما لطفل، من سيلعب دور الأم، ومن سيكون الأب ” ، و ” مصيركم جهنم يا أحفاد قوم لوط ” ، و ” أبوها ده راجل غريب “.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 40 دقيقة
مايمكن يكون بابا هو الاخر منهم حتى انه بارك لها !! عموما هذا مايريدة الغرب والعلمانية و الصهيونية بالظبط من العرب الانحلال التام والبعد عن الدين
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1107 ] نشر منذ 35 دقيقة
الحمد لله والشكر على نعمة الإسلام .
تااااامه[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 29 دقيقة
إيه والله الحمدلله ع نعمة الاسلام