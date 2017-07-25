الأمير مشعل بن ماجد يزف 1400 شاب وفتاة في " فرح جدة " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, غداً حفل زواج 1400 شاب وفتاة، في مهرجان ” فرح جدة ” ، الذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بالمحافظة وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وأشاد العضو المؤسس للجمعية رئيس محكمة الاستئناف سابقاً بمنطقة مكة المكرمة عبدالمحسن بن عبدالله الخيال بإسهامات ولاة الأمر والمسؤولين ووقفاتهم الدائمة مع الجمعية, وتذليلهم للكثير من الصعوبات التي تعترض خدمة شباب وفتيات الوطن, مشيراً إلى أن تنظيم الجمعية لهذه المناسبة يأتي بهدف التخفيف من العبء والتكاليف على كاهل العرسان.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن صالح آل سلطان, أن الجمعية بفضل الله زفّت آلاف العرسان خلال مهرجانات فرح جدة في الأعوام الماضية, وأقرت زيادة عدد العرسان تلبية لرغبة الشباب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية لهم, التي أسهمت في تكوين أسر مستقرة صالحة, مؤكداً أن الجمعية تعتز بالتعاون المشترك بينها وبين رجال الأعمال والقطاع الخاص من أجل مساعدة الشباب والفتيات على الزواج.

يُذكر أن الجمعية تعمل باحترافية وابتكار للإسهام في تيسير الزواج و تأسيس حياة زوجية مستقرة من خلال شراكات فعالة وفريق عمل متميز, وتقدم الجمعية للشباب مبالغ نقدية أو قروض ميسرة أو مواد عينية من أثاث وأجهزة كهربائية لمساعدتهم على الزواج.