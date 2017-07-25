 الرئيس المصري يتفقد مكتبة الأسكندرية - صحيفة صدى الالكترونية

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الرئيس المصري يتفقد مكتبة الأسكندرية

الرئيس المصري يتفقد مكتبة الأسكندرية
القاهرة(صدى):

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مكتبة الأسكندرية بصحبة الدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة، ودون الرئيس كلمة في دفتر زيارات المكتبة، وأعلن عن إنشاء توأمة للمكتبة في مدينة العلمين، خلال عامين.
وكان الرئيس السيسي، وصل إلى مكتبة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب الرابع بالمحافظة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1687 ] نشر منذ 1 ساعة

الكتب والمكتبة مفتاح المعرفه ،،
القراءة مفيده تنمي القدرات المعرفية والعقليه

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