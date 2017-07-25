الرئيس المصري يتفقد مكتبة الأسكندرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مكتبة الأسكندرية بصحبة الدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة، ودون الرئيس كلمة في دفتر زيارات المكتبة، وأعلن عن إنشاء توأمة للمكتبة في مدينة العلمين، خلال عامين.

وكان الرئيس السيسي، وصل إلى مكتبة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب الرابع بالمحافظة.