بالفيديو.. حافلة تسحل طفلة أمام والدتها - صحيفة صدى الالكترونية

نوره الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو مرعب لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بعدما سحلتها حافلة.

وكانت الأم تحاول ركوب الحافلة عندما وضعت قدمي طفلتها على السلم لكن الباب أغلق على إحداهما. ومع محاولات جذب الأم للطفلة وسير الحافلة، سقطت الطفلة أرضا وتم سحلها على الطريق حتى رآها بعض المارة وأوقفوا السائق.

وجرت الحافلة الطفلة الروسية لمسافة تصل إلى 21 مترا ونجت من دون إصابة رأسها، وما زال التحقيق جاريا في الحادث المؤسف.