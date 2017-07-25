اعتقال اثنين بتهمة التعاون مع القاعدة في حضرموت اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اعتقلت سلطات محافظة حضرموت اليمنية 2 من المتهمين بالتعاون مع القاعدة، وردت أسماؤهم ضمن قائمة المطلوبين التي أعلنتها الدول الأربع المقاطعة لقطر.

وقالت مصادر أمنية محلية إن قوات النخبة الحضرمية اعتقلت أحمد علي أحمد برعود وعبدالله محمد علي اليزيدي، في إطار حملة ملاحقات تقوم بها لتعقب عناصر مطلوبة بتهمة التساهل مع القاعدة ودعم الإرهاب، وذلك بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن أسمائهم ضمن قائمة الإرهاب.

يذكر أن اليمنيين المدرجين ضمن القائمة المعلنة من قبل الدول الأربع هم ثلاثة أشخاص، إضافة إلى ثلاثة كيانات هي مؤسسة البلاغ الخيرية وجمعيتا الإحسان والرحمة.