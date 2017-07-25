عربية ترأس أكبر مختبر للفيزياء في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

عربية ترأس أكبر مختبر للفيزياء في أمريكا
أعلن ” أرغون ” وهو أكبر المختبرات في منطقة الوسط الغربي بالولايات المتحدة وأقدمها، تعيين الأمريكية من أصل مغربي ” كوثر حفيظي ” مديرة لقسم الفيزياء، لتكون بذلك أول عربية تتبوأ منصبا مماثلا.
قالت حفيظي ” 44 سنة ” أنها هاجرت من المغرب إلى فرنسا بعدما باعت عمتها مجوهراتها لتأمين سفر ابنة أخيها ومصاريف دراستها وأنها سعيدة بهذا التعين .
وأضافت حفيظي أنها بعد حصولها على شهادة الباكالوريوس من جامعة محمد الخامس سنة 1995، لم تجد حينها بدا من الهجرة للتعمق في دراسة الفيزياء رغم الصعوبات المادية التي واجهتها.
وتابعت حفيظي أنه استحال استكمالي رسالتي العلمية في المغرب بسبب إغلاق الجامعة لمسالك الدكتوراه، فقررت شد الرحال إلى فرنسا رغم أنني من أسرة متواضعة ماديا .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
هنا تكمن مصادر القوة والضعف بالعالم العربى :
مصادر القوة :
1) هى الأصرار على الدراسة والتفوق أصرار الفرد رغم معاناة الفرد المادية ومن أسرة متواضعة ماديا.
2) التعاون و التكافل المادى للاسر العربية لقد باعت عمتها مجوهراتها لتأمين سفر ابنة أخيها ومصاريف دراستها فى الخارج.
مصادر الضعف :
1) عدم وجود الجامعات المتخصصة و مراكز الابحاث الكبرى ونرى هنا استحال استكمال رسالتها العلمية في المغرب بسبب إغلاق الجامعة لمسالك الدكتوراه فقررت شد الرحال إلى فرنسا للدراسة.
2) عدم وجود الحافز المادى المناسب فى معظم الدول العربية للعمل بها بعد دراسة الدكتوراه كذلك عدم وجود مراكز الابحاث الكبرى
محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1687 ] نشر منذ 52 دقيقة
اغلبية الأبحاث يتم تمويلها من الجيش الامريكيلذلك تجدهم متفوقين عسكريا
بالأبحاث يمكنك بناء مجتمع قوي بالمعرفة ومتقدم عن باقي الشعوب الاخرى
الأبحاث عادة تأتي من طلاب الدكتوراه والماستر مع مشرفهم الدكتور
نحتاج تمويل أبحاث حتى ولو بالخارج لبعض المشاريع المهمه
محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1687 ] نشر منذ 49 دقيقة
اغلبية الأبحاث مكتوب عليها بأنها تم تمويلها من الجيش الامريكية لذلك تجدهم متفوقين عسكريا واقتصاديا
بالأبحاث يمكنك بناء مجتمع قوي بالمعرفة ومتقدم عن باقي الشعوب الاخرى
الأبحاث عادة تأتي من طلاب الدكتوراه والماستر مع مشرفهم الدكتور
نحتاج تمويل أبحاث حتى ولو بالخارج لبعض المشاريع المهمه
بعض المشاريع لها أهمية كبرى
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1809 ] نشر منذ 10 دقائق
عفوا لا تقولون عربية فهي فرنسية الجنسية و من اصول عربية و السؤال هنا هل كانت سوف تتعين في بلدها الاصلي الجزائر قبل تجنيسها