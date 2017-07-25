عربية ترأس أكبر مختبر للفيزياء في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلن ” أرغون ” وهو أكبر المختبرات في منطقة الوسط الغربي بالولايات المتحدة وأقدمها، تعيين الأمريكية من أصل مغربي ” كوثر حفيظي ” مديرة لقسم الفيزياء، لتكون بذلك أول عربية تتبوأ منصبا مماثلا.

قالت حفيظي ” 44 سنة ” أنها هاجرت من المغرب إلى فرنسا بعدما باعت عمتها مجوهراتها لتأمين سفر ابنة أخيها ومصاريف دراستها وأنها سعيدة بهذا التعين .

وأضافت حفيظي أنها بعد حصولها على شهادة الباكالوريوس من جامعة محمد الخامس سنة 1995، لم تجد حينها بدا من الهجرة للتعمق في دراسة الفيزياء رغم الصعوبات المادية التي واجهتها.

وتابعت حفيظي أنه استحال استكمالي رسالتي العلمية في المغرب بسبب إغلاق الجامعة لمسالك الدكتوراه، فقررت شد الرحال إلى فرنسا رغم أنني من أسرة متواضعة ماديا .