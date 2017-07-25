صيدلية العيادات التخصصية في مخيم الزعتري تصرف 2058 وصفة طبية - صحيفة صدى الالكترونية

عمّان(صدى):

أعلن المدير الطبي للعيادات التخصصية الدكتور حامد المفعلاني، أن الصيدلية التابعة للعيادات صرفت خلال أسبوع 2058 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، شملت معظم الأدوية الطبية اللازمة.

وأكد أن العمل يسير قدما في تقديم الخدمات العلاجية للأشقاء السوريين من قبل العيادات التخصصية، موضحا أن الصيدلية تقوم على توفير أكثر من 130 صنفا من الأدوية التي تغطي الاحتياجات الفعلية للأشقاء السوريين التي يتم تحديدها من قبل أطباء الاختصاص في العيادات السعودية .

وأفاد أن صيدلية العيادات السعودية تتكفل بتأمين عدد 603 من ذوي الامراض المزمنة حيث يتم تأمين أدويتهم بشكل دوري دون انقطاع نظراً لأهمية وضرورة رعاية هذه الفئة من المرضى .