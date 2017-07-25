العمل والتنمية الاجتماعية: منصة " إفصاح " تدعم تحقيق أعلى مستويات الشفافية للجمعيات الأهلية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، أن منصة ” إفصاح ” الإلكترونية تعمل على تمكين أفراد المجتمع والأطراف ذات العلاقة من الاطلاع على البيانات الأساسية والديموغرافية والمالية للجمعيات الأهلية، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، دشن في وقت سابق، منصة ” إفصاح ” الإلكترونية، التي تعد الأداة الرئيسية والمعتمدة في الإفصاح عن بيانات الجمعيات الأهلية

وأشار الديني إلى أن منصة ” إفصاح ” تهدف إلى تعزيز شفافية ومساءلة الجمعيات الأهلية، عبر إتاحة بياناتها للعامة، وضمان التدفق المستمر للبيانات الموثوقة والصحيحة عنها، وقيادة وتوجيه نموها وتوسعها بناءً على الاحتياجات المختلفة لمناطق المملكة.

وتأتي منصة “إفصاح” في إطار مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين)، من أجل تحقيق أعلى مستويات السلامة المالية، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة لدى الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مبادرة أخرى تعنى بتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي.

وتعالج المبادرة، التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي حالياً على مستوى القطاع عموماً، وقطاع الجمعيات الأهلية على وجه الخصوص، لعل من أهمها عدم وضوح إطار الحوكمة الخاص بالجمعيات الأهلية، والحاجة إلى تطوير آليات الإشراف على الجمعيات الأهلية، فضلاً عن قلة نسبة العاملين المؤهلين في الوظائف الرئيسة في القطاع غير الربحي.

وهنا يشير الدكتور الديني، إلى أن المنصة التي تتوفر على الرابط https://dp.mlsd.gov.sa ستسهم في تحديد مجالات الاستثمار في القطاع غير الربحي، وإيجاد فرص للشراكات مع القطاع الخاص والجهات المانحة وغيرها، وضمان وصول وتوزيع المنح والتبرعات إلى الجمعيات بالشكل الصحيح، كما ستسهم بتمكين المختصين والمهتمين من إجراء دراسات وبحوث مبنية على بيانات صحيحة.