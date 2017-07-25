الأسباب الكاملة لوفاة 4 سوريين في جرود عرسال اللبنانية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

صدر تقرير رسمي يؤكد أن وفاة أربعة من الموقوفين السوريين، في واقعة اقتحام الجيش اللبناني لمخيم اللجئين في منطقة جرود عرسال، تعود لأسباب صحية، في حين تؤكد رواية أخرى أن هؤلاء قُتلوا تحت التعذيب وتطالب بمحاسبة المسؤولين، وهو ما طرح الكثير من علامات الاستفهام.

وقد تسلم مفوضُ الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر، تقريرَ اللجنة الطبية التي كشفت على جثث السوريين الأربعة الذين ألقي القبض عليهم في منطقة عرسال.

وذكر التقرير أن وفاة الموقوفين ليست ناتجة عن أعمال عنف وإنما بسبب مشاكل صحية مختلفة لكل منهم.

ويذكر أن الجيش اللبناني كان أعلن عن وفاة عدد من الموقوفين لديه بعد نحو أسبوع من العملية الأمنية التي نفذها بداية الشهر الحالي في مخيمات عرسال للاجئين السوريين على الحدود السورية اللبنانية.

وأوضح الجيش أن أربعةً من الموقوفين كانوا يعانون مشاكل صحية تفاعلت مع الحالة المناخية ما تسبب بوفاتهم.