أسباب انقراض " كروم العنب " في الأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

أسباب انقراض ” كروم العنب ” في الأحساء
على مدى عقود طويلة تميزت الشرقية بانتاج فاكهة العنب، خاصة التي تتميز بها محافظة الأحساء، إلا أنها انقرضت مؤخرا بسبب ” شح المياه ” وتغير المناخ.
وكان موعد جني “كروم العنب” المتميز بطعمه الخاص، والتي تعتبر من فصيلة فاكهة التوت، يعتبر احتفالاً خاصاً للمزارعين الذين كانوا ينتظرون موسمه بشغفٍ كبير؛ نظراً لما يتميز به من قيمة غذائية خاصة، تصل إلى حدود التداوي به، حسب ” الحياة “.
وقال أهالي الأحساء، إن كروم العنب علاج لكثير من الأمراض، وعلى رأسها تصلب الشرايين والروماتيزم، وإكساب الجسم المناعة التي تنقصه.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم صحيح إن فاكهة العنب تعتبر على قائمة الفاكهة الاكثر انتشاراً في العالم لتعدّد استعمالاتها واستخداماتها فعند العرب تؤكل نيّة كما هي أو تجفّف ليصنع منها الزّبيب أو أنّها تُطبخ لصنع المربّى والعنب يحتوي على الكثير من العناصر الغذائيّة الهامّة ومفيد جداً للجهاز الهضمي ولزراعته يجب الأخذ بعين الإعتبار النّقاط التالية :
1.المناخ المطلوب لزراعة العنب : يتطلب العنب بشكل عام مناخا وسطي الحرارة لا هو بالحار جداً ولا بالبارد جداً ،ولكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى دفء الشمس لكي ينمو لذلك فأفضل موسم لزراعة العنب فيه هو في بدايات فصل الربيع حيث الشمس الدافئة والحرارة المعتدلة وانعدام الصقيع فيه .
2.طبيعة التّربة : يجب أن تكون التّربة التي ستغرس فيها كرمة العنب خصبة وتتوفّر فيها معظم العناصر الغذائيّة ورطبة بالماء .
3.الرّي : العنب يحتاج إلى رطوبة دائمة وسقاية وري يومي مستمر .