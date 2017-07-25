أسباب انقراض " كروم العنب " في الأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

على مدى عقود طويلة تميزت الشرقية بانتاج فاكهة العنب، خاصة التي تتميز بها محافظة الأحساء، إلا أنها انقرضت مؤخرا بسبب ” شح المياه ” وتغير المناخ.

وكان موعد جني “كروم العنب” المتميز بطعمه الخاص، والتي تعتبر من فصيلة فاكهة التوت، يعتبر احتفالاً خاصاً للمزارعين الذين كانوا ينتظرون موسمه بشغفٍ كبير؛ نظراً لما يتميز به من قيمة غذائية خاصة، تصل إلى حدود التداوي به، حسب ” الحياة “.

وقال أهالي الأحساء، إن كروم العنب علاج لكثير من الأمراض، وعلى رأسها تصلب الشرايين والروماتيزم، وإكساب الجسم المناعة التي تنقصه.