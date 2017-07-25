وقف ترحيل 1400 عراقياً من الولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أصدر قاض اتحادي في ولاية ” ميشيجان ” الأمريكية، قرارا بوقف ترحيل أكثر من 1400 مواطن عراقي من الولايات المتحدة في أحدث نصر قانوني للمواطنين العراقيين الذين يواجهون الترحيل في قضية يتم متابعتها عن كثب.

وجاء قرار القاضي مارك جولدسميث، الذي يعتبر أمرًا قضائيًا أوليًا بناء على طلب محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، قالوا إن المهاجرين سيواجهون الاضطهاد في العراق؛ لأنهم من الأقليات العرقية والدينية هناك.

وقال جولدسميث إن ” الأمر القضائي يتيح للعراقيين الوقت للطعن على ترحيلهم أمام محاكم اتحادية”، مضيفًا أن “الكثير منهم قام بعملية بحث محمومة عن مساعدة قانونية بعد أن أحيت الحكومة الأمريكية بشكل غير متوقع أوامر طردهم بعد بضع سنوات “.

وأوضح أن ” الوقت الإضافي يضمن أن هؤلاء الأشخاص الذين ربما يتعرضون لأذى خطير وربما الموت، لن يتم إخراجهم من هذا البلد قبل أخذ فرصتهم كاملة أمام القضاء “.