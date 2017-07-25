توقيع اتفاقية مشتركة بين الهند والصومال - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

وقعت الهند، والصومال، على اتفاق لتبادل السجناء بطريقة تكفل نقل سجناء كل منهما إلى السجون فى بلدهم الأصلية لقضاء باقى مدة عقوبتهم فيها .

وجاء فى بيان رسمى ” إن هذا الاتفاق سيساعد على تسهيل عملية نقل السجناء الهنود فى الصومال، والسجناء الصوماليين فى الهند، ليكونوا بالقرب من عائلاتهم أثناء فترة قضائهم لباقى مدة العقوبة فى سجون ببلادهم ” .

وقال المسئولون الهنود، إلى أن الهند ترتبط باتفاقيات ثنائية مماثلة مع عدة دول من بينها بريطانيا وموريشيوس وفرنسا وسريلانكا والسعودية وايران وبنجلاديش والإمارات واستراليا .