إمارات المناطق تتولى تنفيذ الأحكام الإدارية والجزائية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وافقت الجهات المختصة على توصية تقضي بأن تتولى إمارات المناطق تنفيذ القرارات القضائية في القضايا الإدارية والجزائية، على أن يكون أمير المنطقة هو المختص بتنفيذ القرارات والأحكام المذكورة.

وقالت المصادر، إن موافقة الجهات المختصة جاءت بناءً على طلب قدمه صندوق التنمية الصناعية، ورُفعت برقية بشأنه من رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء إلى أمين عام مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر، أن هيئة الخبراء أعادت دراسة الموضوع، وقررت الموافقة على أن يكون تنفيذ الأحكام الإدارية والجزائية من اختصاص الإمارات، كما وافقت على تشكيل لجنة من وزارتي المالية والعدل والجهة الحكومية المختصة بتنفيذ الجزاءات المالية لتتولى وضع تنظيم آلي ونموذج للمحرر الموثق الخاص بالجزاءات المالية.