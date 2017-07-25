نائب كويتي يطالب بتصنيف حزب الله " تنظيما إرهابيا " - صحيفة صدى الالكترونية

نائب كويتي يطالب بتصنيف حزب الله ” تنظيما إرهابيا “
قدم نائب كويتي الاثنين إلى مجلس الأمة مقترح قانون لتجريم حزب الله وتصنيفه ” تنظيما إرهابيا ” ويشمل المقترح عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاما بحق أنصار الحزب الشيعي اللبناني.
وجاء مقترح القانون الذي قدمه النائب وليد الطبطبائي بعد احتجاج الكويت رسميا لدى لبنان بشأن حزب الله واتهامه بتدريب 21 شيعيا أدينوا الشهر الماضي بتشكيل ” خلية إرهابية ” في الدولة ذات الغالبية السنية.
ويذكر أن الشيعة يشكلون ثلث سكان الكويت البالغ عددهم 1.35 مليون نسمة.
محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1687 ] نشر منذ 39 دقيقة
حزب الله مصنف على قائمة الأحزاب الإرهابية ومعهم حماس والقاعده وداعش