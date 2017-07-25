شرطة منطقة الجوف تنعي عميد متقاعد توفي في حادث مروري - صحيفة صدى الالكترونية

شرطة منطقة الجوف تنعي عميد متقاعد توفي في حادث مروري
تنعى شرطة منطقة الجوف ببالغ الحزن والاسى العميد متقاعد/ خليل عبدالمصلح الشفق الذي تعرض لحادث مروري وسيصلى عليه باْذن الله بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء الموافق 2/ 11 /1438 هـ بجامع عمر بن عبدالعزيز ( الزايد) والدفن بمقبرة الشلهوب.
رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجبر مصاب أهله وذويه وعوضهم خيرا
للعزاء
والد المرحوم عبدالمصلح الشفق
0505389844
عم المرحوم صالح الشفق
0559855297
شقيق المرحوم خالد عبدالمصلح الشفق
0505389105
شقيق المرحوم محمد الشفق
0554630071
انا لله وانا اليه راجعون
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