شرطة منطقة الجوف تنعي عميد متقاعد توفي في حادث مروري - صحيفة صدى الالكترونية

سهو الهشال(صدى):

تنعى شرطة منطقة الجوف ببالغ الحزن والاسى العميد متقاعد/ خليل عبدالمصلح الشفق الذي تعرض لحادث مروري وسيصلى عليه باْذن الله بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء الموافق 2/ 11 /1438 هـ بجامع عمر بن عبدالعزيز ( الزايد) والدفن بمقبرة الشلهوب.

رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجبر مصاب أهله وذويه وعوضهم خيرا

للعزاء

والد المرحوم عبدالمصلح الشفق

0505389844

عم المرحوم صالح الشفق

0559855297

شقيق المرحوم خالد عبدالمصلح الشفق

0505389105

شقيق المرحوم محمد الشفق

0554630071

انا لله وانا اليه راجعون