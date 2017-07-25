محاكمة مواطن تربطه علاقة قديمة بحزب الله لعقدين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلسة لمحاكمة مواطن تربطه علاقة قديمة مع حزب الله اللبناني امتدت لأكثر من عقدين.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانتماء لحزب الله والسفر إلى لبنان لتلقي تدريبات عسكرية في تصنيع الأسلحة وتركيبها، وتهمة التآمر مع جهات خارجية معادية للمملكة بهدف زعزعة الأمن ونشر الفوضى، مطالبة بالحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية مشددة، ومنعه من السفر، فيما طالب المتهم بإمهاله 3 أسابيع لتجهيز رده كتابة على الاتهامات الموجهة له.

يشار إلى أن القاضي ووكيل النيابة العامة قدما التعازي والمواساة للمدعى عليه خلال الجلسة، في وفاة شقيقه.