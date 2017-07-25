الأرصاد: طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على منطقتي الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة وطقس معتدل مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة والطائف.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك ، في حين يبقى الطقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شرق المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .