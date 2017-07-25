السيسي: على إسرائيل احترام مشاعر المسلمين تجاه مقدساتهم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن ما يحدث في القدس من أحداث مؤسفة، يجب أن تتوقف، مطالبًا سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام مشاعر المسلمين تجاه مقدساتهم.

وقال الرئيس المصري خلال فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب “رؤية مصر 2030” بمدينة الإسكندرية: “إن المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين أمر مقدس جدًا، ويجب أن نحترم بعضنا البعض”، معربًا عن أمله في أن تتوقف تلك الإجراءات التي استفزت المسلمين تجاه المسجد الأقصى.

وأضاف: “نحن لا نستغل هذه الأحداث للمزايدة، وهذه الأمور لا تعالج بهذه الطريقة لكنها تحتاج معالجة حكيمة”، مشددًا على ضرورة أن تتعامل الأطراف الكافة من منطلق التعايش السلمي، وعلى الجميع الحفاظ على ذلك.