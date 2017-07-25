خالد بن طلال يروي تفاصيل مواجهته لواقعة فساد من مسؤول بإحدى الجهات - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

روى الأمير خالد بن طلال، تفاصيل واقعة فساد واجهها بنفسه من مسؤول بإحدى الجهات ومعه آخرون، موضحا أنه تم تحويله هو ومَن معه للجهات المختصة بعد كشفه.

وقال الأمير خالد إنه تعرض لأول واقعة فساد في حياته في الأشهر الأخيرة، على الرغم من سماعه كثيراً في السابق عما يواجهه مواطنون من فساد بعض المسؤولين والموظفين في القطاع الحكومي والخاص باستغلال مناصبهم ووظائفهم لمصالحهم الشخصية، لكنه لم يتعرض لذلك شخصيا من قبل.

وأضاف أنه واجه عصابة برئاسة هذا المسؤول ووقتها فقط شعر بحقيقة ما يواجه المواطن من ظلم وقهر من بعض هؤلاء الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالحهم على حساب المواطن، موضحا أنه استطاع كشف حقيقة ذلك المسؤول وواجهه وزمرته بالمستندات والوثائق، وتم تحويل قضيته إلى الجهات المختصة وإلى الشرع للمطالبة بالحقين الخاص والعام والتشهير به وبمَن يعاونونه.

ودعا الجهات المسؤولة والإعلام لدعم هيئة مكافحة الفساد بكل إمكانياتها، لعلاج –ما أسماه- السرطان الخبيث في المجتمع، واستئصاله بإنزال أشد العقوبات ضد كل المفسدين والتشهير بهم.