القصبي والسدحان يقرران مواصلة قضيتهما ضد الحمود رغم الحكم الصادر ضدهما - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد الفنانان ناصر القصبي وعبدالله السدحان، مواصلة قضيتهما ضد المخرج عامر الحمود، بعد الحكم الصادر ضدهما والذي يلزمهما بدفع مليون و300 ألف ريال، في قضية امتلاك الحقوق الفكرية لمسلسل ” طاش ما طاش “.

وقال محامي الفنانين سعود الرمان إن موكليه كانا قد اعترضا على الحكم الصادر ضدهما، لكن محكمة الاستئناف رفضت مطلبيهما، موضحا أن محكمة الاستئناف أعلى درجة قضائية بالمحكمة وبهذا يصبح الحكم نافذاً لكنه سيقدم التماساً للمحكمة.

وأشار الرمان إلى أن حكم محكمة الاستئناف صدر غيابياً بدون حضور القصبي والسدحان كما لم يتم إبلاغهما بموعد الجلسة، مبيناً أن في هذه الحالة يصبح الحكم غير نافذ وبإمكانهم التقدم بالتماس للمحكمة.